CdS: ADL furibondo per l’1-1 contro il Genoa. Ha avuto un dialogo con Mazzarri e Di Lorenzo

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che ieri Aurelio De Laurentiis fosse furibondo per l’1-1 in casa contro il Genoa di Gilardino.

Il presidente, infatti, non ha nemmeno assistito dalla tribuna al gol di Ngonge, ma lo ha guardato in televisione in una delle salette presenti nel ventre dello stadio. Come si legge sul quotidiano, “era teso – diciamo furibondo – ma ha mantenuto un aplomb: inevitabile una chiacchierata e un confronto con il capitano Di Lorenzo e con l’allenatore, ci mancherebbe, ma lo sguardo è già rivolto a mercoledì”.