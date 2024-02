Ngonge: “Siamo con il mister, il risultato non mi rende felice, ma dobbiamo pensare alla sfida di mercoledì ora”

Il marcatore di serata del Napoli Cyril Ngonge ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata contro il Genoa. Queste le sue parole: “La sensazione è che non posso gioire per questo gol, non posso essere felice, il risultato non è stato buono. In casa dovevamo vincere, lo dovevamo fare non solo per noi, ma anche per i nostri tifosi che ci supportano sempre, proprio per il risultato non riesco ad esultare per questo gol. Al momento lavoriamo tanto e in modo duro, questo non ci sta mancando. Sappiamo quanto sia difficile riprendere la corsa dopo aver vinto lo Scudetto e fare come lo scorso anno, anche perché noi stiamo dando tutto e ci stiamo allenando bene con l’allenatore. Mercoledì in Champions abbiamo un’altra sfida da giocare. Il quarto posto e andare avanti in Champions sono i nostri obiettivi, siamo convinti di poterci riuscire. Siamo col mister, lo seguiamo e su questo non c’è dubbio. Lavoriamo tutti insieme per avere risultati migliori“