Giovanni Di Lorenzo, a meno di ulteriori stravolgimenti, non proseguirà la sua avventura al Napoli. Il difensore ex Empoli non sente più la fiducia del presidente De Laurentiis e della società. Secondo Dazn, il terzino potrebbe andare alla Juventus che avrebbe offerto 20 milioni alla squadra partenopea. Lì ritroverebbe Cristiano Giuntoli. Si aspetta il parere di Antonio Conte sulla vicenda.