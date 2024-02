Mazzarri torna al 4-3-3 – Natan si gioca una maglia dal 1′ con Ostigard

Natan è rientrato a pieno regime in casa Napoli.

Con il ritorno al 4-3-3 previsto, il difensore ex Bragantino potrebbe partire dal 1′ contro il Genoa. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, è ballottaggio a due con Ostigard: “Walter recupererà Mario Rui – assente a Milano per squalifica – ma dovrà fare a meno dello squalificato Juan Jesus: così potrebbe rivedere il campo Natan, assente per infortunio dalla sconfitta in casa della Roma dello scorso 23 dicembre. Il brasiliano è in ballottaggio con Ostigard, rispolverato recentemente quando il tecnico ha deciso di puntare sulla difesa a tre”.