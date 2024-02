Tuttosport – Conte-Napoli, ADL insiste: questa volta potrebbe non trovare la porta chiusa

Che la società di Aurelio De Laurentiis, dopo l’esonero di Rudi Garcia, abbia pensato ad Antonio Conte come tecnico del Napoli non è una novità.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe provato diverse volte a convincere l’ex tecnico della Nazionale italiana ma non solo dopo la striscia di risultati negativi di Garcia: “Non è un segreto che il presidente del Napoli abbia provato, a più riprese, a convincere Conte a prendere in mano la sua squadra dopo l’esperienza negativa con Garcia. Conte, però, dopo aver lasciato il Tottenham, ha preferito restare fermo: non aveva fretta di tornare subito in panchina ed entrare a stagione in corso non era nei suoi programmi“.

Nonostante ciò, Aurelio De Laurentiis non ha mai smesso di insistere per il tecnico salentino e non ha intenzione di farlo neanche nei prossimi mesi, ma potrebbero esserci altre concorrenti: “De Laurentiis ha insistito tanto per Conte e tornerà a farlo e questa volta potrebbe non trovare la porta chiusa. Sempre che Conte sia ancora a disposizione. Infatti, a fine annata ci saranno molti movimenti in panchina. In Italia potrebbero cambiare allenatore anche Roma, Milan e chissà, la Juventus se Allegri facesse una scelta a sorpresa”.

Occhio anche ad alcune squadre di Premier League come il Liverpool, che dopo l’addio annunciato da Jurgen Klopp è alla ricerca di un nuovo allenatore; ma non solo i Reds sono interessati, ci sarebbe anche l’Arsenal che quest’estate potrebbe dire addio ad Arteta.

Non è da escludere la pista Barcellona (dopo l’addio di Xavi) o la possibilità di allenare in Germania, considerando una possibile partenza di Tuchel del Bayern Monaco.