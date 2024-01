CdS – Dendoncker già arruolabile per la gara contro la Lazio, ma quasi certamente partirà dalla panchina

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’ultimo acquisto del Napoli ovvero Leander Dendoncker. Secondo il quotidiano ieri il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Dendoncker dall’Aston Villa. Si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Il centrocampista belga, è in condizione avendo sempre lavorato in Inghilterra, ed è apparso ieri al centro sportivo di Castel Volturno dopo aver trascorso la giornata di giovedì in albergo. Oggi partirà per Roma insieme con la squadra e domani all’Olimpico farà la sua prima apparizione in panchina.