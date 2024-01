Di Marzio – Problemi per Popovic al Frosinone, si cerca l’accordo con il Monza

Popovic non andrà al Frosinone.

Il nuovo talentuoso acquisto del Napoli, classe 2006, non approderà in terra ciociara. Notizia riportata in serata ieri sera da Gianluca Di Marzio, secondo cui sulle tracce del calciatore si sarebbe fiondato il Monza di Galliani per provare a strappare la concorezza e portarlo in Brianza con la stessa formula con cui il Napoli aveva trovato l’accordo con il Frosinone. Il club dei ciocari non potrà accogliere Popovic a causa di assenza di slot in rosa disponibili per gli extracomunitari.