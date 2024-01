L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano la pista Barak per la mediana si è raffreddata dopo la richiesta di dieci milioni della Fiorentina. Il Napoli voleva un prestito con diritto, i viola volevano l’obbligo. La situazione è in stand by. Il raffreddamento della pista Barak ha fatto balzare in pole il nome di Mangala del Nottingham Forest. C’è già l’ok al prestito, ma bisogna trovare una quadra sull’ingaggio.