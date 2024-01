CdS – De Laurentiis: “Mercato? Ne compriamo altri due. Vogliamo tornare a essere vincenti”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis in Arabia Saudita, dove è in ritiro insieme al gruppo azzurro per preparare il match di domani contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Abbiamo dimostrato, dal 2004 a oggi, che a Napoli si può essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo. Bisogna rimettere il Napoli sui binari. Parlerò, come ho detto, più in là. Ma ribadiremo che Napoli sa essere vincente, com’è stato dimostrato anche da noi. Andava resettato lo scudetto. Mercato? Ne compriamo altri due“.