Gazzetta – Entro martedì Samardzic sarà del Napoli: ultimi dettagli da definire con l’Udinese

Lazar Samardzic sarà a breve un nuovo calciatore del Napoli.

Ne ha parlato stamane anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il serbo sarebbe sempre più vicino a lasciare definitivamente l’Udinese. Superati tutti gli ostacoli della trattativa, manca l’accordo definitivo con Pozzo per rendere ufficiale il suo passaggio sotto il Vesuvio. Il tutto sarà archiviato in 48 ore: “Ancora quarantottore, poi il Napoli spera di poter chiudere il secondo colpo del suo mercato di riparazione. Per Lazar Samardzic siamo sempre più vicini alla fumata bianca: dopo giorni intensi di lavoro, anche il nodo diritti d’immagine è stato sciolto e non una questione da poco. E pure il problema commissione sembra superato. Ora al presidente De Laurentiis non resta che trovare l’intesa definitiva con la famiglia Pozzo, con cui, però, i rapporti sono ottimi da sempre”.