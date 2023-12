Xavi: “Napoli? È in una situazione simile alla nostra ma vogliamo i quarti”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato questa mattina in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato, dove la formazione catalana domani affronterà l’Almeria.

Il tecnico catalano ha parlato delle emergenze infortuni, in vista delle gare di campionato e delle prossime sfide in Champions League, dove il Barcellona dovrà affrontare agli ottavi di finale il Napoli di Walter Mazzarri: “Stiamo lavorando insieme a Deco e Laporta per rinforzare la rosa. Mancano dei pezzi, come Gavi; con il suo infortunio servirebbe qualcuno con le sue stesse caratteristiche ma è difficile”.

Per quanto riguarda la doppia sfida con il Napoli, Xavi ha speso alcune parole sulla formazione azzurra: “Il Napoli è in una situazione molto simile alla nostra, ma sono comunque i campioni d’Italia in carica. Non hanno lo stesso allenatore della scorsa stagione, ora c’è Mazzarri. Lui gioca un calcio più difensivo rispetto al tecnico precedente. Mancano due mesi, sono positivo e vogliamo staccare il pass per i quarti di finale”.