CdS – Caos Supercoppa italiana: squadre insoddisfatte, i motivi

Continua a far discutere l’organizzazione della Supercoppa italiana, competizione che vedrà protagoniste Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina dal 21 al 25 gennaio 2024 a Riyad (capitale dell’Arabia Saudita).

Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che le quattro squadre si stiano lamentando sia per le difficoltà logistiche evidenziate negli ultimi giorni che per alcune strutture sportive reputate inadeguate per ospitare l’evento: “Il Napoli ha manifestato un certo fastidio, ponendo inizialmente una questione di diritti ma anche di praticità. Domani due rappresentanti del club di De Laurentiis torneranno a Riyad per scegliere l’albergo (i campioni d’Italia hanno la priorità) e questo, al netto delle polemiche e delle difficoltà organizzative, è un segnale: l’evento non dovrebbe saltare”.