Pagelle MN – Si ritorna a vincere al Maradona con Osimhen mostruoso

Meret: Poco impegnato il portiere italiano, bravo nell’unica occasione del Cagliari. 6,5

Rrahmani: Molto nervoso il difensore kosovaro nel primo tempo, per il resto fa una buona prestazione. 6

Juan Jesus: Partita discreta per il classe ’91 che parte ancora titolare, si perde Pavoletti sul momentaneo 1-1 del Cagliari 5,5

Di Lorenzo: Solita partita offensiva del capitano azzurro, bravo anche in fase difensiva. 6

Natan: Un po’ più timido quest’oggi il classe 2001 che non riesce mai ad essere decisivo e di supporto per Kvara. 5,5 (Mario Rui: Subito decisivo il terzino porteghese con un’assist perfetto per Osimhen. 6,5

Lobotka: Partita complicata per lo slovacco, poche le linee di passaggio e di impostazione, per il resto fa il suo. 6,5

Cajuste: Sostituisce l’infortunato Zielinski, è protagonista di una partita abbastanza ad anonima un po’ come tutto il Napoli. 5,5 (Raspadori: Entra e cerca di essere pericoloso tra le linee, bravo nella costruzione che ha portato al gol Osimhen. 6)

Anguissa: Buono in fase offensiva con diversi inserimenti alle spalle della difesa avversaria, non trova mai però il modo di fare male. 6

Politano: Tra i più positivi dei partenopei, dal suo lato ci sono i pericoli maggiori, peccato per la punizione a fine primo tempo. 6,5 (Zanoli: SV)

Kvara: Buona partita per il georgiano che riesce sempre a creare qualche grattacapo, gol importantissimo. 7 (Lindstrom: SV)

Osimhen: Il migliore dei suoi, gol da attacco vero e assist da funambolo, esce probabilmente per un piccolo dolore all’inguine. 7 (Gaetano: SV)

Mazzarri: Bravo il tecnico toscano nelle scelte nel secondo tempo, soprattutto nell’inserimento di Mario Rui. 6