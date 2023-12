CdS – Demme piace a diversi club italiani, proposti degli scambi: i dettagi

Con l’inizio di stagione disastroso del Napoli, la sessione invernale di calciomercato può diventare un punto di svolta. Infatti, tra infortuni e reparti da coprire, il club partenopeo potrebbe intervenire con forza sia in entrata, sia in uscita. In particolare, la situazione terzini sembra quella più preoccupante: con Mario Rui e Olivera ancora ai box, il posto di terzino sinistro è rimasto vacante. Nonostante Natan stia facendo bene, rimpiazzando i due infortunati, il suo spostamento sulla sinistra crea un buco tra i difensori centrali. Proprio per questo, il Napoli sta pensando a qualche innesto immediato.

Tra i nomi più in voga in casa azzurra, c’è sicuramente quello di Pasquale Mazzocchi. Il terzino della Salernitana, andrebbe sicuramente a rinforzare il reparto difensivo, dando un’alternativa in più a Mazzarri. Per arrivare all’esterno, il Napoli aveva proposto ai granata uno scambio di prestiti con Alessandro Zanoli. Il giovane terzino però, ha rifiutato la destinazione. Proprio per questo motivo, la Salernitana sta cercando una soluzione, e, come riporta il Corriere Dello Sport quella più allettante sembra essere legata al nome di Diego Demme.

Il centrocampista tedesco, ormai ai margini del progetto e in scadenza nel 2024, interessa a diversi club italiani. il club di Danilo Iervolino però, sembrerebbe interessata a muoversi già a gennaio, proponendo uno scambio proprio con Mazzocchi. Nonostante la mossa anticipata però, rischia di accendersi una sfida di mercato con un altro club di Serie A. Infatti, il Verona sarebbe intenzionato a provare lo scippo nei confronti della Salernitana. Sul piatto, un altro vecchio pallino della dirigenza napoletana: Davide Faraoni. Si preannuncia un gennaio molto attivo per il club partenopeo, che dovrà cercare di riprendere una stagione che è iniziata con il piede sbagliato.