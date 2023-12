L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla sconfitta del Napoli in casa della Juventus. Secondo il quotidiano se prima di questa partita il Napoli aveva una piccola e flebile speranza di poter difendere lo scudetto, adesso gli azzurri vedono sfumare definitivamente ogni possibilità. La Juventus è a più dodici, l’Inter può arrivare a più quattordici. Eppure nemmeno stavolta la squadra di Mazzarri ha giocato una brutta partita cosi come con Real e Inter, purtroppo esce ancora con zero punti, sprecando ancora l’occasione di riaprire tutto.