L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla sconfitta del Napoli ieri contro la Juventus. Secondo il quotidiano lo scudetto eccolo là, sta sull’asse Torino bianconera-Milano nerazzurra. 15 partite sono state sufficienti per strapparlo al Napoli e portarglielo via. La verità è scritta tra le pieghe d’una partita dai due volti. Un primo tempo del Napoli e l’altro della Juventus capace di uscire dal limbo e di ritornare lassù, aspettando l’Inter. Una testata di Gatti è sufficiente per sbarazzarsi dagli equivoci. Chi vorrà festeggiare dovrà fare i conti con la Juventus che sa essere spietata e cinica.