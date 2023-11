De Laurentiis a Prime Video: “Se Manfredi mi vende il Maradona lo rendo lo stadio più bello d’Italia, altrimenti possiamo anche spostarci!”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Real Madrid-Napoli ai microfoni di Prime Video.

“Io sono contento della serata. Il Napoli non è mai cascato, ha avuto qualche inciampo, ma da qui a dire che questa squadra che ha vinto lo scudetto sia finita è tanto. I conti si fanno alla fine, perciò vediamo le coppe e il campionato. Vediamo se i gestori del calcio, che lo affossano giorno dopo giorno, sapranno renderlo più moderno ed efficace, specie per i giovanissimi che non ce la fanno più a seguire una formula vecchia”.

“Gli stadi sono al primo posto, devono diventare come questo ed essere utilizzati per 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Dobbiamo adattarci ai giovani perché sono il futuro. Si può vedere una struttura come questa in Italia? Se lo juventino Gaetano (Manfredi) uscità fuori dal legame che lo attanaglia al consiglio comunale e mi venderà lo stadio prometto che in un anno lo renderò il più bello dItalia. Se i consiglieri comunali odiano il Napoli, noi abbiamo la Reggia di Caserta e Pompei. Il Regno di Napoli era questo, non è che la Campania si identifichi in Napoli. Infatti De Luca è dalla mia parte e mi ha dato una mano a rimetterlo a posto. Il Napoli lo abbiamo amato all’epoca di Sarri, di Spalletti e lo abbiamo amato anche con Ancelotti e Mazzarri, che per primo ci ha fatto fare i salti di gioia in Europa. Speriamo che i politici non aboliscano il decreto crescita, altrimenti non si potrà mai vedere una squadra europeizzata”.