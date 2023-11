Osimhen: “Mai pensato di lasciare Napoli! Offerta choc dall’Arabia e futuro in Premier, vi dico tutto”

Torna a parlare l’attaccante Victor Osimhen nel The Obi One podcast condotto da John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, parla della offerta ricevuta da parte del Al Hilal.

“Mai pensato di andare via in estate. L’offerta saudita era enorme, ma il Napoli voleva trattenermi e ho deciso di restare”

“È stato difficile rifiutare l’offerta economica dell’Al Hilal. Loro aumentavano la proposta ad ogni mio rifiuto. Mi avrebbe cambiato la vita”

“Premier League campionato enorme per noi nigeriani. Non tifo un club in particolare, ma ho amici tifosi di Chelsea e United”.