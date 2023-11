Sky: “vertice in corso a Roma, dovrebbe esserci il procuratore di Tudor”

in diretta da Sky Sport 24 il giornalista Massimo Ugolini racconta la mattinata della dirigenza del Napoli.

“In questo momento è in corso un vertice a cui dovrebbe partecipare anche Anthony Seric, il procuratore dell’allenatore croato lgor Tudor, per valutare I’offerta di De Laurentiis. Il futuro di Rudi Garcia sembra segnato, ad oggi Tudor sembra avanti ad un altro nome come quello di Cannavaro, che ha visto Napoli-Empoli insieme al presidente, nonchè Mazzarri e Giampaolo. Il croato è il prescelto, ma bisogna vedere se accetterà le condizioni”