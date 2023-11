FORMAZIONI UFFICIALI – Garcia sceglie i suoi 11: a sorpresa fuori Kvara, Zielinski e Natan, Simeone dal 1′!

La SSC Napoli presso i propri canali social ha diramato le formazioni ufficiali della sfida delle 12:30 al Maradona tra Napoli e Empoli. Match di una rilevanza fondamentale per gli azzurri in chiave classifica e panchina, soprattutto, per Rudi Garcia. Il francese ha l’occasione di portarsi al terzo posto in solitaria per poi attendere l’esito del match tra Inter e Frosinone e rimanere alla finestra, in scia dei nerazzurri dopo la vittoria della Juventus che si conferma per ora vera antagonista dei ragazzi di mister Inzaghi. Tutto pieno al Maradona per il match contro i toscani, un segnale importante dai supporters partenopei per spingere e sostenere il cammino degli azzurri che, soprattutto al Maradona, è stato caratterizzato da più bassi che alti in questo inizio di stagione. A sorpresa fuori dai titolari Kvicha Kvaratskhelia, Raspadori scalerà al suo posto con Simeone da punta centrale. Riposano anche Natan e Zielinski, fuori per Ostigard ed Elmas.

Ecco le scelte dal 1′:(4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori.

Queste le scelte di Andreazzoli: Berisha; Bereszynski, Ismajili, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.