La Repubblica – Il Napoli attende Kvara e i suoi colpi di genio

Il Napoli attende Kvara e le sue giocate.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica. Il georgiano si illumina a tratti ma quando lo fa diventa devastante. Garcia ha bisogno della sua versione migliore per dare continuità: “La fascia sinistra, invece, resta il regno di Khvicha Kvaratskhelia. La sua classe può accendere il Maradona in qualsiasi momento. Il Napoli ha bisogno dei colpi del fuoriclasse georgiano per scacciare i cattivi pensieri e battere

l’Empoli. È’ l’unico modo per ripartire. Garcia ci crede. Non resta che dimostrarlo al Maradona”.