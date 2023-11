CorrSera – Andreazzoli è un tabù per il Napoli: con gli azzurri ne ha vinte 4 su 5

Aurelio Andreazzoli quando incontra il Napoli è praticamente una sentenza.

L’attuale tecnico dei toscani contro gli azzurri ha sempre fatto molto bene. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera: “I toscani, al penultimo posto in classifica, hanno fin qui realizzato quattro reti e ne hanno subite 21. Due sole le vittorie (Salernitana e Fiorentina), poi otto sconfitte e un pareggio. Un ruolino di marcia che non dovrebbe spaventare gli azzurri, ma in questo periodo non ci sono certezze. Soprattutto al Maradona, dove gli azzurri non vincono da 46 giorni, ovvero dal 27 settembre contro l’Udinese (4-1). Il Napoli dovrà fare attenzione alla sua bestia nera. Il tecnico dell’Empoli Andreazzoli ha vinto quattro confronti su cinque contro gli azzurri (in casa e in trasferta)”.