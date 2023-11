Rientro Osimhen: le ultime e l’importanza vitale del suo ritorno

Victor Osimhen mette nel mirino il rientro.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ne ha parlato in tali termini, facendo leva sull’importanza del calciatore nigeriano all’interno dello scacchiere azzurro. Si prospetta il ritorno per il match contro l’Atalanta, in campionato: “Verrà un tempo in cui sarà necessario far sedere al tavolo (per la dodicesima volta?) De Laurentiis e il manager di Osimhen, provare ad oltranza a trovare un accordo, rinnovare o anche no, lasciando che quest’universo vago e ricco faccia la propria off erta, ma adesso è il momento del calcio, d’una stagione che sta per esprimere la verità, (quasi) tutta la verità e che, al di là della sosta, riempirà nottate piene di fascino: l’Atalanta, subito; e poi un salto a Madrid, al “Santiago Bernabeu”, nella culla del football, prima di accomodarsi di nuovo in campionato, tra Inter e Juventus, con il Napoli che dovrà svelare pure a se stesso quale sia il proprio destino, se starsene all’ombra delle grandi, portando lo scudetto in giro per un altro po’, o se affiancarle in quella dimensione gioiosa. Un uomo mascherato servirà, eccome, per quel viaggio di sola andata, destinazione (ancora) da scoprire”.