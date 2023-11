Altra panchina per Jesper Lindstrøm in vista della partita di questa sera (ore 18:45, stadio Maradona) contro l’Union Berlino di Fischer.

Sebbene sia in buone condizioni fisiche, come spiegato dall’edizione odierna de Il Mattino, il danese non è riuscito nemmeno stavolta a soffiare il posto a Matteo Politano, attualmente tra i migliori del Napoli.

Il classe 2000 potrebbe trovare spazio nel corso del match.