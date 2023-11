Garcia ha scelto i suoi uomini – Natan unico cambio rispetto alla Salernitana

Natan sarà l’unico cambio rispetto al match contro la Salernitana.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il difensore centrale sarebbe l’unica eccezione rispetto alla formazione che è scesa in campo a Salerno: “Per quel che riguarda la formazione del Napoli, quello di Natan dovrebbe essere l’unico volto nuovo della notte di Champions rispetto al derby con la Salernitana: il difensore brasiliano, assente per squalifi ca all’Arechi, farà coppia con Rrahmani al posto di Ostigard. E per il resto, Garcia dovrebbe confermare nei suoi dieci/undicesimi lo scheletro della formazione che sabato ha vinto a Salerno”.