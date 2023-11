Pagelle MN – Il Napoli espugna l’Arechi imponendosi per 2-0

Meret: Discreta partita per il portiere italiano, piccola incertezza su una palla che andava bloccata. 6

Di Lorenzo: Partita solida del capitano azzurro, sempre attento in entrambi le fasi. 6,5

Rrahmani: Il kosovaro fa una partita attenta in fase di impostazione e in fase di copertura, importante che torni al 100% in condizione. 6

Ostigard: Torna titolare complice l’assenza per squalifica di Natan, buona partita per il norvegese soprattutto per i suoi classici anticipi di testa. 6

Olivera: Vince il ballottaggio con Mario Rui dopo la panchina contro il Milan, ottimo in fase di attacco tant’è che il gol parte da una sua iniziativa sulla fascia sinistra. 6

Lobotka: Il professore slovacco torna a dirigere il traffico a centrocampo, quando gioca lui gioca il Napoli. 6,5

Anguisssa: Torna titolare dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per qualche settimana, non al top della condizione e si vede. 5,5

Zielinski: Diverse sono le voci di mercato intorno al polacco che come sappiamo vuole restare a Napoli, il gioiello azzurro fa la sua classica partita di alta gestione della palla. 6,5 (Cajuste: SV)

Kvara: Ottima gara del georgiano fresco del 17esimo posto nella classifica del pallone d’oro, sempre pericoloso quando è in possesso della palla. 7 (Elmas: Ottimo ingresso da parte del macedone che dopo diverse palloni sbagliati trova un bellissimo gol. 7)

Politano: Grande momento di forma per l’esterno classe ’93, anche oggi un’ottima gara, vicino al gol nel secondo tempo colpendo un palo. 6,5 (Lindstrom: Poco da dire sul suo ingresso, troppi pochi minuti per mettersi in mostra. 6)

Raspadori: E’ il migliore in campo oggi, ancora un altro gol che non fa rimpiangere in un certo senso la mancanza di Osimhen. 7 (Simeone: Entra per mantenere il possesso azzurro, fa sportellate ed è utile in fase di palleggio. 6)

Garcia: Sceglie i titolari il tecnico francese dando ancora spazio a Raspadori al centro dell’attacco, rivelandosi ancora una volta una scelta azzeccata. 6