Top&Flop Salernitana-Napoli. Il migliore ed il peggiore del match

Il Napoli espugna l’Arechi. Un gol di Giacomo Raspadori ed uno di Eljif Elmas servono per avere la meglio sui granata, al termine di una gara in cui si è sprecato tanto ma nella quale sono state concesse poche occasioni agli avversari. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore degli azzurri.

IL MIGLIORE – Giacomo Raspadori

L’ex Sassuolo è uno degli uomini più in forma a disposizione di Rudi Garcia. Per lui, si tratta del terzo gol consecutivo tenendo conto di tutte le competizioni. Alla rete, si aggiunge il suo consueto apporto alla manovra d’attacco. Il suo gioco è parecchio utile per i compagni di squadra, ed oggi ne abbiamo avuto un importante riscontro.

IL PEGGIORE – Nessuno

Nel complesso, il Napoli non ha mai rischiato seriamente di soffrire gli avversari. Tutti gli elementi possono dire di essersi guadagnati la sufficienza.