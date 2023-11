L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul momento di Amir Rrahmani. Secondo il quotidiano dopo la prova flop contro il Milan, Rrhamani ha rischiato di perdere il posto da titolare. Ma si sono evitate chiacchiere inutili, in quanto non è questa la settimana giusta per alzare la voce. Questo perchè Natan è squalificato e Juan Jesus rientra da un infortunio muscolare di quasi due mesi.