L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Matteo Politano. Secondo il quotidiano negli angoli di luce si vede Matteo Politano. Lo si poteva intuire che questa sarebbe stata la sua stagione. E’ bastato il gol al Frosinone, il primo del Napoli di Garcia con un tiro da fuori area. Politano non si è fermato e da allora ha iniziato a costruire i suoi due mesi da protagonista. È una delle note liete di questa stagione finora altalenante. Si ripartirà da lui oggi a Salerno. Non ha saltato neppure una partita e ora aspetta di tornare tra i convocati di Spalletti per la qualificazioni all’Europeo