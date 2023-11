GdS – Salernitana-Napoli: le probabili formazioni. Dentro Anguissa, ecco la scelta in difesa

È già clima di derby. Alle 15 in campo Salernitana e Napoli. Partenopei imbattuti contro la Salernitana in Serie A con tre vittorie e tre pareggi. Ecco le probabili formazioni secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La Salernitana di Pippo Inzaghi, ultima in classifica, cerca la prima vittoria che manca dallo scorso maggio. Il Napoli di Rudi Garcia è in cerca di una vittoria per avvicinarsi alla vetta, dopo il pareggio contro il Milan.

Per la Salernitana, Pippo Inzaghi conferma la difesa a quattro con il possibile spostamento di Mazzocchi a sinistra per fare spazio ad uno tra Daniliuc o Bronn sul lato opposto. In avanti l’eventuale sorpresa potrebbe essere Ikuemesi tra i titolari, se gioca lui Dia schierato da sottopunta.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Cabral; Dia

Per quanto riguarda il Napoli, Garcia riparte dal 4-3-3 e dal suo centrocampo migliore, con il recupero di Anguissa. Ostigard al posto dello squalificato Natan.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia