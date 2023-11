Garcia in conferenza: “Contento della vittoria, possiamo sempre migliorare, ora testa alla sfida di mercoledì”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa dall’Arechi al termine della sfida con la Salernitana vinta per 0-2. Queste le sue parole:

“Prima di tutto c’è da dire che è un derby, in un derby può succedere di tutto. Avevamo tutto da perdere e poco da guadagnare, se non i 3 punti. Siamo venuti qui per vincere e soprattutto con l’obiettivo di segnare nei primi 15 minuti, che ci è successo poche volte negli ultimi mesi. In alcuni casi siamo riusciti a fare bene, in altri un po’ meno. Abbiamo trovato un portiere che ha fatto parate importanti, su Raspadori, poi prende il palo Politano, poi siamo stati bravi a fare il secondo gol, perché gli avversari possono sempre segnare. Ora testa alla sfida in Champions di mercoledì“

“Siamo tranquilli e sereni, io miglioro, così come i giocatori, di giorno in giorno, abbiamo una squadra forte, e l’unica cosa da fare è dimostrarlo in campo ogni volta”

“Sono contento della prova della difesa, perché è stata del collettivo. Forse dopo il gol potevamo fare meglio, ma alla fine Meret ha passato una serata tranquilla, quindi l’importante è aver portato a casa la vittoria senza subire gol”

“Possiamo migliorare e possiamo essere più continui, sia in Champions che in campionato, ma non abbiamo mai sbagliato una partita intera. Ad esempio in alcune partite abbiamo avuto meno di quanto fatto, come contro il primo tempo contro il Real Madrid e il secondo tempo della sfida Milan. Ora però testa alla sfida di mercoledì in Champions , che è da vincere per continuare il percorso europeo“

“Chi ha esperienza sa che nei derby può succedere di tutto, l’ambiente è ostile, e il fatto che loro siano ultimi non cambiava nulla, la sfida è comunque difficile. Spero sia andato tutto bene tra i tifosi sia all’interno che all’esterno dello stadio, quella è la cosa più importante“.