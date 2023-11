Di Lorenzo: “Ce la giocheremo fino alla fine, è stato solo un momento”

Al termine della partita contro la Salernitana, vinta dal Napoli di Garcia, Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole del capitano: “Sapevamo che era una partita difficile in un campo difficile ma l’abbiamo approcciata bene, abbiamo sofferto su qualche calcio d’angolo, ma è una vittoria meritata. Abbiamo fatto una buona partita e siamo contenti. Problemi non ci sono mai stati, non stavamo rendendo secondo le nostre possibilità, ma è stato un momento. Abbiamo fatto anche buone partite, oggi era importante vincere contro una squadra che non è in un buon momento in campionato, era un derby, siamo contenti della vittoria”.

“Se lottiamo per lo scudetto? L’obiettivo è stare lì e giocarcela fino alla fine per vincere il campionato, noi vogliamo stare in alto e quindi faremo di tutto per giocarcela fino alla fine”.

“Le prossime partite prima della pausa? Stiamo crescendo sotto il profilo della gestione della partita e prima della sosta vogliamo arrivare con 3 vittorie, prepareremo la Champions e poi l’ultima in casa, vogliamo fare un filotto di tre partite e cercheremo di farlo nel migliore dei modi”