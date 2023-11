UFFICIALE – Ottavi di Coppa Italia: data, ora e copertura tv di Napoli-Frosinone

La Coppa Italia entra nel vivo. Con la conclusione dell’ultimo turno della competizione, entrano in gioco le big. Arriva finalmente il momento degli azzurri, arriva il momento di riscattare l’ultima partecipazione. Infatti, il Napoli di Spalletti ha macchiato la perfetta e storica stagione coronata dal terzo Scudetto con l’eliminazione in Coppa Italia ai rigori in casa contro la Cremonese. Il Frosinone ha battuto il Torino in trasferta per 2-1 e sarà l’avversario del Napoli. Il 19 dicembre alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona, i ragazzi di Rudi Garcia ospiteranno quindi i ciociari. Per chi non potrà assistere dal vivo alla sfida, Canale 5 trasmetterà l’evento in chiaro. Questo il comunicato della Lega Serie A con orari, data e copertura di tutte le sfide in programma per gli ottavi di Coppa Italia: