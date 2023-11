UFFICIALE – Pallone d’Oro, le novità del prossimo anno

Il Pallone d’Oro è il premio individuale più prestigioso della storia del calcio. L’ultimo è stato vinto da Leo Messi, arrivato a quota 8. L’argentino ha anche battuto un altro record: è il primo calciatore che non milita in un campionato europeo a conquistarlo. Negli anni ha visto aggiungere diversi premi individuali, come il premio Lev Yashin riservato ai portieri. Dal prossimo anno, il sogno di ogni bambino avrà due novità. La prima è che la Uefa sarà co-organizzatrice dell’evento, la seconda è che verranno aggiunti due nuovi premi. Ecco il comunicato ufficiale:

“UEFA e Groupe Amaury, proprietario di France Football e L’Equipe, annunciano una partnership per la co-organizzazione del Pallone d’Oro dal 2024. Insieme, UEFA e Groupe Amaury mirano a migliorare la statura e la portata globale dei premi promuovendo un senso di unità e collaborazione all’interno della comunità calcistica.

Presentato ogni anno da France Football dal 1956, il Pallone d’Oro è il riconoscimento più prestigioso che un calciatore può ricevere per i suoi traguardi e per il suo talento.

Come parte dell’accordo, Groupe Amaury resta proprietario del bran Pallone d’Oro e continuerà a supervisionare il sistema di votazione, che resterà immutato ed indipendente. UEFA contribuirà con la sua esperienza calcistica, commercializzerà i diritti a livello globale e organizzerà l’evento annuale.

Inoltre, due nuovi premi saranno aggiunti al programma: l’allenatore dell’anno maschile e femminile. I premi avranno le stesse denominazioni: Men’s Ballon d’Or, Women’s Ballon d’Or, Kopa Trophy, Yashin Trophy, Gerd Müller Trophy, Men’s Club of the Season Trophy, Women’s Club of the Season Trophy e Sócrates Award”.