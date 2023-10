L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trasferta del Napoli in quel di Verona per affrontare l’Hellas. Secondo il quotidiano Verona-Napoli non è una partita come le altre. Lo fanno capire le due settimane dopo la sconfitta con la Fiorentina; lo suggerisce la presenza di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa per lanciare al proprio allenatore un messaggio. Lo smaschera Rudi Garcia con un ghigno che poi va addolcendosi un pò. E’ una sfida dura e devono essere bravi nelle due fasi, pure nel gioco senza palla. Sarà molto complicata ma la squadra è pronta a giocarla senza alcuna forma di preoccupazione. E comunque il mister francese pensa che non ci sia da intervenire più di tanto.