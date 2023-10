L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla telenovela riguardante il rinnovo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il presidente Aurelio De Laurentiis vuole fare ancora un tentativo per convincere il centravanti nigeriano a rinnovare. L’ipotesi rinnovo non è mai svanita, anche se la trattativa ha registrato una brusca frenata nell’ultimo mese, dopo un’estate piena di appuntamenti per cercare la quadra. Il Napoli non molla Osimhen, per questo ieri ha messo di nuovo in chiaro le cose, dopo che De Laurentiis aveva parlato di un passo indietro del nigeriano dopo la stretta di mano del periodo estivo.