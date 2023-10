Napoli-Real Madrid: super Østigård, schiacciata da NBA. Le pagelle dei quotidiani

Autore del gol che ha portato in vantaggio il Napoli contro il Real Madrid, Leo Skiri Østigård ha conquistato la stampa con la sua prestazione.

Queste le pagelle dei quotidiani:

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera. Il norvegese si esalta e va a segnare la sua seconda rete di testa in quattro giornate. Regge abbastanza bene in fase difensiva.

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport e Il Mattino. “Va in cielo e piazza una schiacciata NBA”. Sfiora anche il 3-3 nel recupero. Guida bene la difesa, ma poi si fa travolgere.