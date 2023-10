L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su come arriva il Napoli alla partita di questa sera contro il Real Madrid. Secondo il quotidiano dopo quattro tentativi precedenti senza successo contro il Real Madrid, il Napoli è determinato a scrivere una pagina di storia sconfiggendo il celebre club spagnolo. Rudi Garcia è fiducioso in questa sfida, soprattutto considerando che ha sviluppato una migliore comprensione e sintonia con la sua squadra nelle settimane precedenti. Questo rafforzamento della relazione tra l’allenatore e i giocatori potrebbe rendere il Napoli più forte. I giocatori stessi credono in questa sfida, perché sconfiggere il Real Madrid rappresenterebbe un grande risultato, la vittoria contro un club come il Real Madrid rimarrebbe un punto di orgoglio per tutta la vita.