L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli e Real Madrid. Secondo il quotidiano il Napoli ha vissuto un mese di settembre turbolento, come le paure di Genova, Braga e Bologna e le prove convincenti con l’Udinese ed il Lecce. Ora la speranza è che questo mese sia un punto di svolta per la squadra, con Rudi Garcia che si confronta con se stesso e cerca di riportare la squadra ai successi passati. Si parla anche di un’identità che sembra essere sia nuova che antica e dell’importanza delle prove future, come la partita tra Napoli e il Real Madrid, per valutare questa identità e l’evoluzione della squadra sia dal punto di vista tecnico che mentale.