Condò: “Garcia è incomprensibile. Vi spiego il motivo”

L’avventura di Rudi Garcia al Napoli non è iniziata come si sperava che fosse, con molte scelte discutibili. Anche il giornalista Paolo Condò attacca il tecnico francese. In casa Napoli il clima non è dei migliori, visto l’avvio molto intricato degli azzurri dopo una stagione vissuta su ritmi altissimi. Nessuno mai avrebbe immaginato un simile crollo da parte dei campioni d’Italia, e ciò punta Garcia sotto i riflettori. Condò ha parlato del Napoli, esprimendosi con modi schietti e senza peli sulla lingua sulle scelte dell’allenatore francese.

Rudi Garcia ha voluto sin da subito mettere le idee chiare nel suo Napoli, nessuno è indispensabile e i cambi a partita in corso sono l’emblema della situazione attuale, con l’idea di stravolgere quanto di buono creato in precedenza da Luciano Spalletti. Purtroppo però nelle prime uscite stagionali, i risultati non hanno avuto l’impatto sperato dal tecnico francese, che ha raccolto poco o nulla. Ciò ha portato una serie di critiche anche dure nei suoi confronti.

Stavolta a parlare delle scelte di Rudi Garcia è stato Paolo Condò, che ha dedicato un articolo alle scelte dell’allenatore del Napoli su Repubblica. Chiaro e diretto il messaggio del giornalista in merito alle scelte del francese: “Per la tenuta di un ambiente è fondamentale che i sostituiti rispettino le scelte dell’allenatore nel pubblico, ma va detto che i cambi di Garcia sono incomprensibili”. Il giornalista ha confermato la tesi su cui ormai tutti sono d’accordo, ovvero che le scelte sui cambi del tecnico del Napoli sono veramente senza senso.

Nel suo articolo, Condò ha evidenziato anche un particolare sul clima in società: “Spira un’aria cattiva dalle dimissioni di Spalletti”. Difatti attorno alla squadra c’è un clima teso a partire dall’addio di Spalletti, e il rimpiazzo con il tecnico toscano è dovuto anche al rifiuto di alcuni allenatori poichè in molti pensavano che rivincere non sarebbe stato possibile. L’unico che si è voluto assumere le responsabilità e provare a trascinare la squadra verso nuovi traguardi è Rudi Garcia, che finora sta subendo piogge di critiche, ma per forza di cose dovrà invertire il trend negativo al più presto, già con la partita casalinga di mercoledì contro l’Udinese.