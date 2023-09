UFFICIALE – Sentenza Giudice Sportivo, un solo espulso in vista dell’infrasettimanale: il nome

La Lega Serie A ha reso note le sanzioni che il giudice sportivo ha comminato nel massimo campionato italiano. Sarà soltanto uno il calciatore espulso nel turno infrasettimanale che partirà domani con la sfida tra Juventus e Lecce. Si tratta di Aaron Martin, difensore del Genoa che ha lasciato anzitempo il campo del Via del Mare per somma di ammonizioni durante la sfida coi salentini. Il secondo cartellino giallo gli è costato una giornata di squalifica per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.