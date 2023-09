In prima pagina, la Gazzetta dello Sport si sofferma sul sondaggio che su dieci esperti vuole l’Inter campione d’Italia. Nel taglio basso, c’è la Nazionale con l’esordio di Spalletti a Skopje contro la Macedonia del Nord per le qualificazioni all’Europeo 2024. “Spalletti cambia tutto”, scrive nel titolo la rosea. Più dialogo fuori, più pressing in campo. Quante differenze con l’era Mancini.