Intervistato ad il Corriere dello Sport l’ex capitano azzurro e leader di presenze in maglia Napoli Marek Hamsik ha detto la sua sulla corsa Scudetto e sulla sua avventura a Napoli. Ecco quanto detto:

“Per lo Scudetto l”Inter sembra essere una squadra ambiziosa e motivata, data la loro performance in Champions League e la volontà di vincere il campionato. Ma è ancora troppo presto per fare previsioni sul vincitore del campionato, ma credo che il Napoli è una squadra da tenere d’occhio. Stesso discorso vale sia per il Milan che la Juventus che sono due squadre competitive con una storia di successi. L’emozione di aver vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana è stata indescrivibile, desideravo vincere anche lo Scudetto, ma comunque non ho rimpianti. Per la mia partita d’addio potrebbe forse disputarsi al Maradona, con un’apertura a organizzarla del Presidente De Laurentiis, ma le tante sfide dei calendari sportivi sono il principale ostacolo”.