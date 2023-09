Vincente Champions League: le quote sul Napoli e le altre italiane

Alla presentazione di giugno del nuovo tecnico partenopeo, Rudi Garcia, nella reggia borbonica di Capodimonte, Aurelio De Laurentiis aveva sottolineato con molta franchezza le aspirazioni del Napoli 2023-24. “Il nostro obiettivo è provare a ripeterci”, aveva sostenuto ai microfoni della stampa, duettando a più riprese con Garcia. Il club intende puntare senza mezzi termini al bis del tricolore. Ma il pensiero va anche alla Champions. De Laurentiis firmerebbe per andare in finale. Poi “… ce la giocheremmo”.

E così, dopo un campionato spettacolare e una Champions ad alti livelli, il Napoli punta a migliorare il rendimento nell’ex Coppa Campioni. Ma quante chance hanno i partenopei di arrivare in fondo? E quante sono le possibilità per Milan, Lazio e Inter, quest’ultima finalista della scorsa stagione? Proviamo ad analizzare la situazione aiutandoci anche con le quote comparate sulla vincente Champions League 2023/2024, già elaborate dai principali portali di settore.

Con la vittoria dello scudetto il Napoli si presenta di nuovo in Europa come testa di serie. E con maggior blasone. Tra le quattro italiane è la più accreditata, assieme all’Inter, per la conquista del titolo secondo le quotazioni dei bookmakers. Ma il distacco in termini di percentili con le altre pretendenti europee resta abissale. Il City è l’avversario da battere per chiunque (vittoria Champions a 3.00). Seguono Bayern Monaco (6.00), Real Madrid (9.00) e PSG (10.00). Lontane dalla vetta le milanesi. Lontanissima anche la Lazio. Ovviamente tutte le quote, comprese quelle delle big, sono suscettibili di piccoli cambiamenti in altrettanto piccoli intervalli temporali.

Il Napoli si presenta di nuovo in Europa con due novità e una sola grande certezza. Da un lato Garcia e Meluso, dall’altro la continuità del collettivo, che la dirigenza ha deciso di confermare quasi in blocco senza stravolgere la rosa. Capire cosa ne sarà del Napoli in Champions, al di là delle quotazioni che non premiano certamente il Napoli, significa capire come sarà il Napoli di Garcia, che si lascia alle spalle un’eredità pesante, quella di Spalletti e di un calcio altamente offensivo fatto di imprevedibilità e di un sistema di gioco dotato di ampiezza e di profondità, con l’intesa magica Osimenh-Kvara, la capacità di moltiplicare le linee di passaggio durante il possesso e l’abilità di interdizione e distruzione delle trame avversarie. Capire adesso cosa ne sarà del Napoli, significa capire come giocherà alla guida dell’ex tecnico di Marsiglia e Roma.

Rudi Garcia è un allenatore diverso da Spalletti, che nella capitale ha dimostrato un atteggiamento più vicino a quello di Sarri. È diverso l’approccio emotivo di Garcia ed è differente anche quello tattico. Potrebbe essere svanito il pressing aggressivo, offensivo e volto alla riconquista del pallone. Un approccio più attendista e meno propenso a occupare ampie fette di campo da colorare di azzurro. Quello di Rudi potrebbe essere un sistema di gioco basato sulla costruzione dal basso con un fine diverso: scoprire il campo alle spalle degli avversari, andare in verticale più velocemente possibile, saltare una o due linee e alterare l’equilibrio i difensori. Sistema adatto per Osimhen e forse Simeone, meno per Raspadori. Resta ancora la fantasia e l’efficacia offensiva del Napoli. Così come la varietà di soluzioni offensive. Così come l’inserimento della mezzala in area che compensa il taglio del centravanti sul primo palo. Adesso è un 4-2-3-1 più libero, più dipendente dalle iniziative dei singoli giocatori. Basterà tutto questo ad andare lontano in Europa? Per i bookmakers potrebbe non bastare. Ma nessuno avrebbe scommesso di vedere quel Napoli in Champions nella scorsa edizione. Insomma, meglio attendere prima di urlare verdetti. Tra le altre italiane in ballo, Inter e Milan restano le formazioni di maggiore blasone che dall’alto dell’esperienza europea possono sempre arrivare più in là dei pronostici. La finale dei nerazzurri insegna. Sarri e la sua Lazio dovrebbero recitare solo la parte della comparsa. In termini probabilistici, i principali bookie italiani e stranieri hanno già stilato le quote dei rispettivi club. Inter in media a 20.00 – 25.00, Milan a 33.00 – 35.00, Lazio a 50.00, 65.00 o addirittura a 100.00. Oltre alle big dichiarate in apertura, meglio di loro ci sono anche Barcellona, Arsenal, Manchester United e Newcastle. Anche in questo caso tutte le quote sono suscettibili di piccoli cambiamenti in altrettanto piccoli intervalli temporali.