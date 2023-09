L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano al momento, non ci sono incontri programmati per definire i dettagli del suo contratto attuale o futuri accordi. C’è anche una scadenza imminente da tenere presente: dal 1° febbraio, Zielinski sarà libero di accordarsi con un’altra squadra per la stagione successiva. Tuttavia, sembra che la Lazio abbia promesso di mantenere lo stesso stipendio per lui per i prossimi tre anni. Inoltre, sembra che Zielinski abbia una buona relazione con l’allenatore attuale, Sarri, che lo conosce bene e lo stima.