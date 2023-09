Arrivano le prime convocazioni da ct della Nazionale per Luciano Spalletti, che dà così inizio al suo ciclo sulla panchina azzurra. Per lui tanti nomi che Roberto Mancini aveva convocato poco, 4 suoi ex giocatori del Napoli, ovvero Politano, Raspadori, Meret e Di Lorenzo. In attacco c’è Immobile assieme a Retegui, così il neo tecnico azzurro si appresta ad affrontare i due impegni contro Macedonia del Nord e Ucraina del 9 e del 12 settembre. Questa la lista dei convocati: