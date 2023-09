Lozano: “A Napoli ho vissuto esperienze molto belle, abbiamo vinto lo Scudetto dopo 33 anni, resterò nella storia del club”

L’ormai ex giocatore del Napoli Hirving Lozano ha parlato ai media ufficiali del Psv, che ha ufficializzato ieri sera il suo acquisto. Il calciatore messicano nell’intervista al suo ritorno nel club olandese ha parlato anche della sua esperienza a Napoli e della gioia della vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Queste le sue parole: “A Napoli ho vissuto esperienze molto belle e sono cresciuto tanto. Lì ho imparato tanto, la gente era molto amichevole e mi ha amato molto. Resterò nella storia del club, abbiamo vinto lo Scudetto dopo 33 anni, qualcosa di magico ed unico. Vincere per me è stato veramente importante e significativo. Restare nella storia di un club per me è molto bello. Arrivo qui al Psv con tantissime aspettative. Voglia fare davvero bene e spendere tutte le mie energie. Ripeto, dopo l’esperienza fatta al Napoli mi sento molto più maturo. La cosa importante per me è ripagare l’affetto dei tifosi”.