L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle pagelle del calciomercato estivo in Serie A. Secondo il quotidiano i voti più alti sono l’8 per Milan, Torino, Inter e persino Roma, arrivando ali 7 ad Atalanta e Fiorentina prima di arrivare al 6,5 del Napoli. Non tutti pensavano che oggi, a mercato chiuso, Osimhen sarebbe rimasto al Napoli. Invece Osimhen e Kvaratskhelia sono i pilastri di Garcia per tentare il bis. Ma i loro contratti non sono stati ancora prolungati. Questo abbassa il voto al 6,5.