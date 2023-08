Rrahmani a Sky: “Speriamo di continuare così. Natan? Spero che sia pronto il prima possibile”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della vittoria del partenopei sul Sassuolo.

“Avete cambiato tanto, ma le risposte ci sono state… Speriamo di continuare così, anche se sarà difficile. Il campionato è lungo e le altre squadre hanno fatto buoni acquisti. Noi siamo i campioni d’Italia, abbiamo preso Natan al posto di Kim e vogliamo proseguire sulla nostra strada. Consigli? Non li posso rivelare in pubblico, lo faccio in privato. È giovane e spero che sia pronto il prima possibile perché abbiamo bisogno di tutti. Speriamo che quando entrerà sarà pronto”.