L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano sembra che ci sia una situazione tesa tra l’esterno del Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis. C’è stata una rottura totale tra il giocatore e il club che sembra essere iniziata quando il giocatore ha rifiutato una proposta di rinnovo. La situazione si è ulteriormente complicata quando prima dell’esordio stagionale in cui Lozano avrebbe dovuto essere titolare, è stata fatta pervenire al club una richiesta di cessione da parte del suo entourage. Questa richiesta ha portato alla decisione di schierare Raspadori al suo posto. Il presidente De Laurentiis sembra non aver gradito il momento scelto, il che ha probabilmente aggiunto ulteriore tensione alla situazione. In sostanza, la situazione sembra essere uno stallo alla messicana. È possibile che questa situazione possa influenzare il coinvolgimento di Lozano nella squadra e il suo futuro con il Napoli. Tuttavia, si tratta di una situazione in continua evoluzione e gli sviluppi futuri potrebbero influenzare la direzione che prenderà le cose.